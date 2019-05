La Serie A 2018-19 vive oggi la sua 38esima e ultima giornata. In attesa di Sampdoria-Juventus, in programma alle 18, si sono affrontate Torino e Lazio. La squadra di Mazzarri ha concluso fra gli applausi, con una bella vittoria per 3-1: in gol iago Falque e Lukic, prima della rete biancoceleste di Immobile e il sigillo finale di De Silvestri. Nel finale spazio a Moretti, che saluta il calcio giocato.