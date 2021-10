Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è una novità importante nel Torino: sarà il giovane difensore ceco David. "Nella conferenza stampa della vigilia, Juric ha annunciato che giocherà titolare. Toccherà a lui sostituire lo squalificato Djidji: sarà la sua seconda volta dal primo minuto dopo il debutto contro la Salernitana, la sua terza presenza in assoluto da quando veste il granata. Zima si affiderà alla guida di Bremer, sempre più il leader della difesa. Ballottaggio poi tra Rodriguez e Buongiorno. Capitolo infortuni: Ansaldi c’è, anche Izzo ha recuperato e prenderà posto in panchina. Ieri si sono spente le ultime speranze di riavere Belotti e Zaza almeno in panchina: li rivedremo dopo la sosta, come Praet e Pjaca".