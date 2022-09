Perrè stato 'il colpo della vita' per il Torino: parola di George Gardi. Il procuratore è stato intermediario della trattativa e a Tuttosport racconta alcuni dettagli: "La prima volta che il direttore (Vagnati, ndr) ha manifestato la volontà del Torino di prendere Perr mi sembra fossimo di fronte a qualcosa di impensabile da concretizzare. Nel tempo per prendere il giocatore si erano mossi club del calibro di Tottenham, Liverpool o PSG"."Se ha avuto qualche perplessità sapendo di doverla raccogliere? No, anzi. Schuurs viene da una squadra importante come l'Ajax, giocava davanti a 50mila persone, in campionato e in Champions, e fa parte del giro della Nazionale. Il confronto con Bremer lo esalta, e personalmente aggiungo che potrà imporsi nel Toro prima di quanto abbia fatto il brasiliano, ai massimi livelli da un anno e mezzo a questa parte. A Bremer sono serviti due anni, per imporsi, Schuurs ci riuscirà in un lasso di tempo inferiore".