Il presidente del Torino Urbano Cairo lancia un'idea per riaprire gli stadi: "Cosa vorrei per il futuro del calcio? Rivedere gli stadi pieni, ma è giusto stare molto attenti adesso, perché la salute è la priorità - ha detto a Tutti Convocati - Gli stadi devono essere riaperti in totale sicurezza, magari a capienza ridotta". Intanto il presidente della Regione Piemonte Cirio si è posto come obiettivo quello di riaprire l'Allianz Stadium per il debutto della Juve in campionato contro la Sampdoria.