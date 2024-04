Tra le tante domande che sono state poste sul futuro a Massimiliano Allegri, c'è stata quella anche se pensava al fatto che la sfida contro il Torino in programma domani potrebbe essere l'ultimo derby da allenatore della Juventus. Il tecnico ha reagito con una risatina alla domanda, rispondendo poi così: "Non c'ho pensato, ho pensato che è un derby importante. Speciale, per noi, per i tifosi, per la città. Per noi vale molto. Inseguiamo il fatto di poter tornare a giocare la Champions. Per la Juventus, per l'immagine e come brand, non si può stare fuori dalla Champions due anni. Anche a livello economico. Credo che se saremo bravi a raggiungerlo, quando lo faremo avremo fatto un ottimo lavoro".