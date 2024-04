Si avvicina il derby tra Torino e Juventus, in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Aumenta l'attesa in città per una partita speciale. A dimostrazione di ciò, come riferisce Sky Sport, potrebbe esserci un nuovo record di presenze. Si attendono infatti 27mila spettatori per assistere al match. Il precedente dato più alto è quello del 2019, in cui si toccarono 26.664 presenze. In conferenza stampa, Massimiliano Allegr i ha presentato la sfida contro i granata.