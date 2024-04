Torino-Juve, la MOVIOLA LIVE: tutti gli episodi

17' - Pugno di Zapata nello stomaco a Gatti, per arbitro e Var non c'è nulla. "Non c'è la possibilità di on field review, non si capisce se sia stato un pugno o una sbracciata. Senza immagini chiare non si può intervenire con un cartellino giallo e si va avanti": le parole di Marelli a Dazn

1' - Fischio d'inizio

Torino-Juve, la designazione completa



TORINO – JUVENTUS Sabato 13/04 h.18.00

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: DI PAOLO

La partita delicata per eccellenza. Perché non mancano mai gli episodi contestati, le polemiche, i duelli accesi. Il Derby della Mole si gioca anche e soprattutto sulla fisicità, sui contatti al limite. Grande responsabilità, dunque, per il direttore di gara di questa sera: l'arbitro Maresca a cui é stata affidata Torino-Juventus