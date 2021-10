La Juventus affronta il Torino nel derby della Mole valido per la 7^ giornata di Serie A, con due squadre che si sfidano in una situazione di metà classifica a pari punti. Qualcosa che aggiunge pepe alla sfida, un match che non è mai come tutti gli altri, con un grado di emotività e agonismo particolare. Non sarà dunque una passeggiata per l'esperto arbitro Paolo Valeri, così come per i guardalinee Giallatini e Galetto. Quarto uomo Baroni. Il Var è Aleandro Di Paolo, coadiuvato dall'Avar Carbone.

Qui di seguito tutti gli episodi arbitrali in tempo reale



29' - Lancio dalle retrovie della Juve, Rabiot a terra per una trattenuta di Pobega. Ci poteva stare il cartellino giallo, per ora Valeri la gestisce con dialogo e avvertimenti.