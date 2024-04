Torino-Juve LIVE, la cronaca in diretta

Torino-Juve, le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Vlahovic

Chiesa

Torino (3-4-1-2)

Milinkovic-Savic;

Tameze,

Buongiorno,

Vojvoda;

Bellanova,

Ricci,

Linetty,

Rodriguez;

Vlasic;

Sanabria,

Zapata

Torino-Juve, dove vederla in tv e streaming

Torino-Juve, numeri e statistiche

STATS

La Juventus ha vinto le ultime due partite considerando tutte le competizioni, dopo che nelle precedenti nove aveva collezionato un solo successo (4N, 4P).

La Juventus ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 (10V, 3N); i bianconeri non arrivano a cinque gare esterne di fila senza successi in un singolo campionato dal periodo tra marzo e maggio 2010 (sei in quel caso, con Alberto Zaccheroni in panchina).

La Juventus è una delle due squadre, al pari dell’Inter (cinque entrambe), ad avere incassato meno reti da sviluppo di palla ferma in questo torneo.

Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha battuto la Fiorentina registrando un controllo palla del 25%; in generale, sono 11 le vittorie bianconere con una percentuale del genere inferiore al 50% nel possesso palla e nei maggiori cinque campionati europei in corso nessuna squadra ne conta di più – 11 anche per l’Atletico Madrid –.

La Juventus ha subito quattro gol di testa in questo campionato, come il Torino; solo Inter (tre) e Milan (uno) hanno fatto meglio; i bianconeri, inoltre, ne hanno segnati nove (come l’Inter), meno solo di Milan (10), Roma (12) e Fiorentina (12).

La Juventus ha effettuato 435 tiri in questo campionato, meno solo di Inter (489) e Napoli (526).

La Juventus ha realizzato sei reti da un recupero offensivo in questo campionato (come l’Atalanta), meno solo di Inter (sette) e Napoli (10).

I NOSTRI

Federico Chiesa ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sette sfide contro il Torino in Serie A: per lui un gol e due assist in maglia bianconera e due passaggi vincenti con la Fiorentina – quella granata è, infatti, la formazione contro cui il classe ’97 ha fornito più assist (quattro) in Serie A –. Inoltre, l’attaccante bianconero ha rifilato una rete in Serie A al Torino, nell’aprile 2021; in caso andasse in gol, realizzerebbe lo stesso numero di marcature del padre, Enrico, contro i granata nel massimo campionato: due, con la Cremonese, nei due match stagionali del 1994/95.

Uno dei quattro gol segnati con la Juventus in Serie A da Manuel Locatelli è arrivato contro il Torino, nel derby vinto 1-0 del 2 ottobre 2021 – il centrocampista bianconero è, tra i pari ruolo, quello che conta più palle lunghe arrivate a destinazione in questo campionato d Serie A (148) –.

Il primo gol in Serie A di Federico Gatti è arrivato nella gara di andata contro il Torino (2-0, 7 ottobre 2023); il classe ‘98 ha segnato quattro reti in questo campionato, record al pari di Lucas Martínez Quarta e Gianluca Mancini tra i difensori centrali.

Federico Gatti è a quota quattro reti in questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria solo due difensori bianconeri hanno realizzato almeno cinque gol: Leonardo Bonucci (cinque nel 2021/22) e Igor Tudor (sei nel 2000/01).

Bremer ha esordito in Serie A con il Torino, il 19 agosto 2018, nel match interno contro la Roma, per un totale in granata di 98 partite e 11 gol. Inoltre, l’unica sfida nel massimo torneo in cui il centrale della Juventus ha sia segnato che fornito assist è proprio quella del derby di ritorno dello scorso campionato.

Dusan Vlahovic ha segnato due gol (con Fiorentina e Juventus) nelle ultime cinque sfide contro il Torino in Serie A, dopo non avere trovato la rete nelle precedenti cinque; il serbo ha realizzato 16 gol in questa stagione considerando tutte le competizioni, suo record con la maglia della Juventus.

Il primo gol di Weston McKennie in Serie A è arrivato contro il Torino, nel dicembre 2020. Solo Olivier Giroud, Rafael Leão e Paulo Dybala (otto) hanno fornito più assist dello statunitense (sette) in questa Serie A – il centrocampista bianconero è a un passo dalle 100 presenze nel massimo campionato (99 al momento) –.

Adrien Rabiot ha segnato contro il Torino nel derby del febbraio 2023 e potrebbe diventare il quarto giocatore francese della Juventus a timbrare per almeno due volte il cartellino contro i granata in Serie A, dopo Trezeguet (2), Pogba (3) e Platini (7).

Nessun centrocampista ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni di Filip Kostic (10, come Felipe Anderson) in questa Serie A; il serbo ha servito 12 assist dall’inizio dello scorso campionato, almeno quattro più di qualsiasi altro giocatore della Juventus.

Andrea Cambiaso ha realizzato due gol e fornito tre assist in questo campionato e con una partecipazione attiva migliorerebbe la sua miglior prestazione in una stagione di Serie A (cinque anche nel 21/22 con il Genoa, una rete e quattro passaggi vincenti).

Tra i calciatori con più di 20 presenze in questo campionato di Serie A Kenan Yildiz (04/05/2005) è il più giovane. Nei maggiori cinque campionati europei ce ne sono solo cinque di più giovani (Lamine Yamal, Eli Kroupi, Warren Zaire-Emery, Leny Yoro e Desire Doue).

Wojciech Szczesny ha mantenuto la porta inviolata 99 volte in Serie A, 77 con la maglia della Juventus e 22 con la maglia della Roma – il prossimo sarà, quindi, il suo 100° clean sheet nella competizione.

La morigeratezza sabauda che per un giorno viene messa da parte, nelle strade e nei bar non si parla d'altro: tra chi analizza e chi, semplicemente, si lascia andare agli sfottò. C'è anche chi va oltre, chi oltrepassa ogni confine per calpestare memorie e dolori degli avversari., il giorno che divide in due il capoluogo torinese. Da una parte c'è la che vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi e chiudere quanto prima il discorso qualificazione in Champions League. Dall'altra il per cui il derby è un obiettivo stagionale e che, oltre a questo, prova ad alimentare la speranza europea. Torino-Juve sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Da Juventus.com: