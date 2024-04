Un Derby da 0-0, anche se le occasioni non sono mancate. Le prime due, grosse le ha avute Dusan Vlahovic, con la Juventus che ha condotto la gara nel primo tempo, lasciandosi più in balia del Torino nel secondo. Nervosismo, tensione e l'attenzione a non commettere errori, così è arrivato lo 0-0 finale all'Olimpico. Un pari che va bene a entrambe, forse più alla squadra di Allegri, anche grazie al pari del Bologna, che continua la corsa Champions League. Poi, l'anno prossimo, dovrà essere tutta un'altra storia.