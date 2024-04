E' stato il solito Derby. Nervoso, strano, dalle forti vibrazioni in un ambiente unico. Ma è stata la Juve ad avere realmente il match point, molto nel primo tempo e molto meno nella ripresa. Finisce 0-0 all'Olimpico, e la sensazione è che il pari vada bene un po' a entrambe e comunque più alla squadra di Allegri, che in Champions andrà quasi in carrozza, che alla fine s'accontenta di non affondare.Certo, fosse entrato il tentativo facile facile di Vlahovic parleremmo adesso di un'altra partita. Ma senza addentrarci nei 'se' e nei 'ma' della sfida, il derby racconta pure un'altra verità: questo gruppo si sta trascinando verso il finale sferrando tutto l'orgoglio a disposizione. E' consapevole che basterà. Per avere qualcosa di diverso, bussare altrove e per la prossima annata.