La morigeratezza sabauda che per un giorno viene messa da parte, nelle strade e nei bar non si parla d’altro: tra chi analizza e chi, semplicemente, si lascia andare agli sfottò. C’è anche chi va oltre , chi oltrepassa ogni confine per calpestare memorie e dolori degli avversari., il giorno che divide in due il capoluogo torinese.Da una parte c’è lache vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi e chiudere quanto prima il discorso qualificazione in Champions League. Dall’altra il per cui il derby è un obiettivo stagionale e che, oltre a questo, prova ad alimentare la speranza europea.