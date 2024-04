Torino-Juventus: i convocati di Allegri



Portieri

Szczesny

Pinsoglio

Perin



Difensori

De Sciglio

Bremer

Gatti

Danilo

Alex Sandro

Rugani

Cambiaso

Djalò



Centrocampisti

Locatelli

Kostic

McKennie

Miretti

Weah

Rabiot

Alcaraz

Nicolussi

Attaccanti

Chiesa

Vlahovic

Yildiz

Iling

Kean

Confermata l'assenza di Arek: l'attaccante polacco salterà, come comunicato dalla lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di questo pomeriggio all'Olimpico Grande Torino.Per il resto, il tecnico ritrova praticamente tutti gli effettivi, compresi Alcaraz e Djalò. A disposizione anche Federico Chiesa, come annunciato, dopo il fastidio accusato nell'ultima partita. Nessuna novità, dunque.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!