Qui di seguito le scelte ufficiali di formazione di Torino-Juventus, derby della Mole al via alle ore 18 allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese, valido per la 7^ giornata di Serie A(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, R. Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Lukic, Brekalo; Sanabria. A disp: Berisha, Gemello, Izzo, Baselli, Ansaldi, Verdi, Kone, Vojvoda, Warming, Linetty, Rincon, Buongiorno. All. Juric(4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean, Chiesa. A disp: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Arthur, Cuadrado, Lu. Pellegrini, Bonucci, K. Jorge, Rugani, Bentancu, Kulusevski. All. Allegri