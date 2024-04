L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 14 aprile.LAZIO – SALERNITANA Venerdì 12/04 h.20.45ZUFFERLIBERTI – DEL GIOVANEIV: DOVERIVAR: PATERNAAVAR: AURELIANOLECCE – EMPOLI Sabato 13/04 h.15.00MARIANICOLAROSSI – DI MONTEIV: FELICIANIVAR: MAZZOLENIAVAR: PATERNABOLOGNA – MONZA Sabato 13/04 h.20.45LA PENNAPERETTI – CIPRIANIIV: GHERSINIVAR: MARINIAVAR: GUIDANAPOLI – FROSINONE h. 12.30FABBRIROSSI L. – MOROIV: SANTOROVAR: SERRAAVAR: IRRATISASSUOLO – MILAN h. 15.00MASSAMONDIN – VECCHIIV: PRONTERAVAR: GUIDAAVAR: CHIFFIUDINESE – ROMA h. 18.00PAIRETTOROSSI C. – LAUDATOIV: RAPUANOVAR: AURELIANOAVAR: DI PAOLOINTER – CAGLIARI h. 20.45FOURNEAUPALERMO – GARZELLIIV: CAMPLONEVAR: DI BELLOAVAR: VALERIFIORENTINA – GENOA Lunedì 15/04 h. 18.00DI MARCOBINDONI – TEGONIIV: COLOMBOVAR: MAZZOLENIAVAR: SERRAATALANTA – H. VERONA Lunedì 15/04 h. 20.45SACCHILO CICERO – ROSSI M.IV: DIONISIVAR: DI PAOLOAVAR: MAGGIONI