E alla fine, giusto così. Una Juventus poco convinta, con poco mordente, poco in ogni cosa. I bianconeri non si lasciano pervadere dal calore del Derby e, anzi, giocano la solita partita a due volti. Bene nel primo tempo, male nella ripresa con il Torino che cerca la vittoria e, a tratti, merita anche di più. E poi ci sono le occasioni divorate, in particolar modo il palo di Vlahovic. Ma poco, troppo poco per recriminare.



Di seguito, il video commento a caldo di Marcello Chirico.