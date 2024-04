Un derby attesissimo. Torino si scalda in vista del derby della Mole, in scena domani alle 18.00 all'Olimpico Grande Torino, e l'attesa cresce sempre più. Tanto che i biglietti sono andati a ruba, come fa filtrare il club di casa, e sono stati venduti interamente. Per la stracittadina, dunque,per una sfida che vuol dire tantissimo e che il popolo granata sente, eccome. Venduti i 28.177 posti disponibili per Torino-Juventus.E il club granata spiega: "Lo stadio Olimpico “Grande Torino” sarà completamente soldout in ogni ordine di posto: gli sportelli ticketing dello stadio non saranno quindi attivi per la vendita. Il Club invita i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario e nei dintorni dello stadio, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso se non di incorrere in vere e proprie frodi".