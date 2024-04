Torino-Juve, allenamento aperto e cori contro i bianconeri

L'aria comincia a farsi frizzante sopra Torino, nonostante il calo delle temperature e l'illusione dello scoppio della primavera rimandata. Poco importa, quello che il termometro non può registrare é il calore che inizia a sentirsi sotto la Mole, quello della passione, quello di una città che si divide tra colori bianconeri e quelli granata. Sabato c'è il Derby, c'è Torino-Juventus , e la sponda granata del capoluogo piemontese ha cominciato a farsi sentire.Questo pomeriggio il Torino ha aperto le porte del Filadelfia. Allenamento aperto per la squadra di Juric, di fronte a circa 2000 tifosi. Tifosi che si sono fatti sentire, nel sostegno alla squadra e nella rivalità alla Juventus . Chiamati a raccolta sotto il settore occupato da un gruppo della tifoseria più accesa, i giocatori di Juric sono stati invitati a saltare al coro: "Chi non salta è un gobbo di m***a". Dialettica da stracittadina, in vista dello spettacolo di sabato sera.