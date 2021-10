La Juventus ieri ha battuto il Torino nel derby della Mole, un 1-0 per i bianconeri frutto del gol segnato a pochi minuti dalla fine da Manuel Locatelli: un tocco delicato ma deciso dal limite dell'area, che fa palo-gol e tira fuori la Juve da uno 0-0 piuttosto teso, in cui c'erano state occasioni ma ormai la gara si stava bloccando. Dopo un primo tempo di marca granata, Allegri è tornato all'assetto visto in Champions League contro il Chelsea e i meccanismi hanno funzionato meglio.

Qui di seguito potete vedere le azioni salienti di Toro-Juve 0-1: