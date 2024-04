dolorante a terra al 17esimo minuto di Torino-Juventus. Il motivo?. E' intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli per chiarire la situazione e in particolare l'eventuale intervento del Var. "Non c'è la possibilità di on field review, non si capisce se sia stato un pugno o una sbracciata. Senza immagini chiare non si può intervenire con un cartellino giallo e si va avanti", il commento di Marelli. Niente sanzione quindi per l'attaccante del Torino che però ha rischiato visto che l'intervento è stato volontario e a palla lontana. Il difensore della Juve comunque è riuscito a proseguire la partita.