L'ex allenatore granata e CT della Nazionale Gian Piero"accende" la vigilia deldella Mole con alcune dichiarazioni rilasciate a Toro News, ricordando le stracittadine giocate contro la. "Quando parlo di derby dimi vengono in mente sempre quei cinque o sei confronti con i bianconeri che con ilavremmo portato probabilmente a casa. Ho sempre il rammarico di quello che sarebbe potuto accadere e purtroppo non è stato, non essendoci ancora al tempo il VAR". Proprio con Ventura in panchina i granata hanno vinto l'ultima partita contro la Juventus, per l'unica volta negli ultimi 26 anni: era il 26 aprile 2015 e per il Torino andarono a segno, ex della gara. "Un ricordo assolutamente piacevole" dice l'ex allenatore. "Eravamo tutti felici, non tanto per i tre punti, quanto per aver dato al nostro popolo quello che aspettava da tanto tempo".