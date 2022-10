Dal sito dellaIl primo Derby della Mole della stagione 2022/2023 si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di domani, sabato 15 ottobre.Bianconeri a quota 13 punti in classifica, a due lunghezze di vantaggio dai granata. Tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte con 12 gol fatti e 7 reti subite per i bianconeri. Torino fermo a quota 11, invece, con lo stesso numero di vittorie dei bianconeri (3), ma con due pareggi in meno (2) e due sconfitte in più (4).I NUMERII granata hanno raccolto un solo punto nelle ultime sette sfide casalinghe contro i bianconeri in Serie A, solo tra il 1996 e il 2013 il Torino ha registrato una serie più lunga senza successi interni contro i bianconeri nel massimo campionato (otto).L'ultimo clean sheet del Torino contro la Juventus in Serie A risale al 26 febbraio 2008, quando la squadra allora allenata da Walter Novellino pareggiò 0-0 contro i bianconeri di Claudio Ranieri - da allora la Vecchia Signora ha realizzato 40 reti in 22 Derby (1.8 di media a match).Il Torino ha guadagnato 11 punti in nove gare di questo campionato, esattamente tanti quanti nella scorsa stagione dopo altrettanti match; i granata hanno però segnato quattro reti in meno rispetto alle prime nove partite del 2021/22 (8 v 12).Solo due successi per il Torino nelle ultime 12 partite giocate in casa in Serie A (5N, 5P) - in particolare, i granata non hanno trovato la via del gol in cinque delle ultime otto (potrebbero segnare in due incontri interni di fila per la prima volta dallo scorso marzo).Il Torino è una delle uniche quattro squadre a non aver ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio in questo campionato, al pari di Milan, Roma e Lecce.OCCHI SU…Nikola Vlasic è il giocatore del Torino che in questo campionato ha segnato più reti (tre), creato più occasioni da gol per i compagni (15), effettuato più tiri totali (22) e toccato più palloni nell’area avversaria (43).Solo Ciro Immobile (14) e Tammy Abraham (13) hanno effettuato più tiri nello specchio di Nikola Vlasic (10) in questa Serie A.Il primo dei 12 gol di Sasa Lukic in Serie A è stato realizzato proprio contro la Juventus: il 3 maggio 2019 con i granata in trasferta.Il 3 aprile 2021, Antonio Sanabria è diventato il primo giocatore del Torino a segnare una doppietta contro la Juventus in Serie A a partire da Marco Ferrante nel marzo 2000 - il paraguaiano tuttavia non segna in campionato all'Olimpico Grande Torino dal 23 gennaio scorso, contro il Sassuolo.Vanja Milinkovic-Savic è l’unico calciatore del Torino ad essere partito titolare in tutte le nove partite dei granata in questo campionato, il portiere serbo inoltre non ha ancora saltato alcun minuto nella Serie A 2022/23.