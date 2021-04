Dal sito ufficiale della Juventus:



“NUMERO 152 Quello di oggi sarà il 152º confronto in Serie A tra Torino e Juventus: guidano i bianconeri per 73 successi a 35 - 43 i pareggi che chiudono il bilancio nel massimo campionato.



UNA SU VENTINOVE Il Torino ha vinto solo una delle ultime 29 partite di Serie A contro la Juventus (2-1 nell'aprile 2015): completano il parziale 22 successi bianconeri e sei pareggi.



“FATTORE SABATO” La Juventus è sempre rimasta imbattuta nelle 14 sfide di Serie A disputate di sabato contro il Torino: 13 successi e un pareggio (1-1 nel maggio 2017).



A CACCIA DELLA SESTA La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte di Serie A contro il Torino (1P), incluse le ultime cinque, tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale: potrebbe per la prima volta nella competizione vincere sei sfide esterne di fila contro i granata.



23 Il Torino è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato (23), frutto anche delle cinque sconfitte una volta sopra nel punteggio (altro record negativo).



MIGLIOR DIFESA La Juventus ha la miglior difesa di questa Serie A con 23 gol subiti, meno della metà di quelli incassati dal Torino (50).



RECORD CONDIVISO Torino e Juventus sono le due squadre che hanno realizzato più reti nell'ultimo quarto d'ora di partita in questa Serie A (15 entrambe).



MA… Il Torino è tuttavia anche la formazione che negli ultimi 15 minuti di partita ha incassato più reti (15) nel corso di questo campionato.



IL PRIMO GOL IN SERIE A DI KULU Nel settembre 2019, con la maglia del Parma, Dejan Kulusevski ha trovato il suo primo gol in Serie A, in una partita contro il Torino (per lo svedese anche un assist in quell'occasione).



QUANDO JUAN INCONTRA IL TORO… Il Torino è la formazione contro cui Juan Cuadrado ha preso parte a più reti in Serie A: 10, frutto di tre gol e sette assist (altro record per il colombiano nella competizione).