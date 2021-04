di Cristiano Corbo

L'inizio sfrontato, il prosieguo intimorito ed è 1-1 tra Juventus e Torino a fine primo tempo (a Chiesa ha risposto Sanabria). Dov'è che l'abbiamo già visto? Si potrebbero chiudere gli occhi e puntare su una partita a scelta. Ecco, si avrebbe comunque ragione, perché il ritornello di quest'annata ha proprio il ritmo delle partite a metà, delle riprese senza alcun filo di continuità. Non fa eccezione il derby, che nonostante arrivi dopo la scoppola con il Benevento e una settimana per rimuginarci. Evidentemente, la Juve non riesce a crescere, dal punto di vista tattico e mentale.



Si salva Chiesa, come sempre. Oltre alla prestazione arcigna di De Ligt. Per il resto, i soliti errori e le naturali incomprensioni di una squadra sconnessa.