Tanta noia, poi fulmini di occasioni. E cioè di emozioni.e la sensazione - soprattutto di Allegri - è che i bianconeri meritassero giusto qualcosa in più, anche solo per quella scarica di adrenalina che ha portato Vlahovic ad avere due occasioni importanti, ma malamente gettate al vento.Tant'è: è comunque qualcosa da cui ripartire. Pardon: qualcosina. Perché trattasi forse di meno del minimo indispensabile. Ma una Juve a folate è comunque una Juve diversa da Haifa, un po' più dentro la partita rispetto a Milano. Tutto però deve ancora costruirsi, in particolare il risultato. Finora una prova leggermente sufficiente, con più carattere che idee.