Duro scontro di gioco in area di rigore della Juventus dopo gli sviluppi di calcio d'angolo. Ad uscirne peggio è Szczesny, che dopo aver respinto il pallone viene travolto da Masina. Il portiere polacco è rimasto a terra per qualche minuto e ha perso anche sangue dal naso per il colpo subito dal difensore del Torino. Preallertato Perin anche se Szczesny è riuscito a proseguire la gara. Intervenuto anche Marelli che ha confermato come manchi un cartellino giallo a Masina per intervento scomposto e imprudente.