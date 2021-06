di Marco Amato, inviato a Volpiano

Derby della Mole in Primavera 1. Dopo la sconfitta contro la Spal, la Juventus Under 19 torna in campo questa mattina in un match speciale: la stracittadina di categoria contro il Torino, a Volpiano. L'intenzione, per la squadra di Bonatti, sarà quella di rifarsi dopo aver perso contro i ferraresi e dare l'assalto, negli ultimi due match che rimangono, alle prime due posizioni di campionato che varrebbero l'accesso diretto alle semifinali dei playoff.



IL TABELLINO



Torino-Juventus: 0-1



Marcatori: (Iling 47')



Torino (4-2-3-1): Sava; Todisco, Greco, Nagy, Savini, Celesia, Vianni, Di Marco (Kryeziu 51'), Cancello, Karamoko, La Marca (Lovaglio 51'). A disp. Girelli, Aceto, Portanova, Foschi, Larotonda, Tesio, Continella, Horvath, Favale, Oviszach. All. Coppitelli

Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Mulazzi, Turicchia, Miretti, Iling; Sekulov, Chibozo​. A disp. Senko, Dellavalle, Omic, Sekularac, Bonetti, Cotter, Cerri, Soule, Daffara. ​All. Bonatti



Ammonizioni: (Nagy (T), Iling (J))



Arbitro: ​signor ​Mario Vigile della sezione di Cosenza



Segui la diretta testuale su ilBianconero:



56' - Karamoko entra in area, de Winter mura!



54' - PARATA CLAMOROSA DI GAROFANI, Savini entra in area e tira a colpo sicuro ma Garofani blinda la porta!



51' - Cross in mezzo di Turicchia, Sava anticipa tutti



47' - GOL JUVE CON ILING! Mulazzi salta il diretto avversario in area e pennella un cross alto su cui Iling svetta più alto di tutti e di testa incrocia in porta



46' - Inizia la ripresa



INTERVALLO



46' - OCCASIONE TORO, Cancello colpisce di prima su un cross lungo, la palla esce di poco



45' - Leo insiste sulla destra, strappa palla alla difesa granata e mette nel mezzo, Chibozo prova a giro di prima ma la conclusione è totalmente fuori misura



39' - OCCASIONE TORINO, de Winter leva dalla linea di porta un pallone su cui Garofani non era intervenuto ottimamente



31' - OCCASIONE JUVE, porta stregata quella del toro: altro cross perfetto di Mulazzi, questa volta Chibozo fa tutto bene, salta alto si coordina e di testa sfiora il vantaggio, palla fuori di un nulla



29' - OCCASIONE JUVE, azione personale di MIretti che colpisce da fuori area, il tiro deviato arriva sui piedi di de Winter che in spaccata prova a buttare il pallone in porta ma la conclusione esce debole



24' - Ancora un ribaltamento di fronte: questa volta è Karamoko a sfiorare la rete



23' - Ribaltamento di fronte, attacca la Juve, Iling arriva in area e scarica un missile sulle mani di Sava



23' - Azione personale di Karamoko in mezzo al campo, salta tre bianconeri e imbuca per Cancello: Garofani anticipa e para



22' - Tiro dalla distanza di Sekulov, facile preda di Sava



19' - Break di Turicchia che ruba palla in mezzo al campo e vola verso l'area granata, la sua conclusione colpisce l'esterno della rete



18' - Palla morbida di Miretti in mezzo all'area, respinge di testa la difesa granata



16' - OCCASIONE CLAMOROSA PER CHIBOZO, Miretti imbuca per Mulazzi che vola ancora una volta sulla destra, palla nel mezzo, Chibozo ad un metro dalla linea di porta invece di spingere il pallone se lo ritrova sotto il piede e manca il vantaggio



11' - OCCASIONE JUVE, Mulazzi sfonda sulla destra, mette in mezzo un pallone pericolosissimo ma Chibozo non riesce a dare la zampata vincente



9' - Cross teso di Ntenda nel mezzo, spazza la difesa granata



7' - Prime fasi di gioco dove le due squadre si contendo palla a centrocampo, lotta dura senza paura



1' - Via al Derby della Mole!