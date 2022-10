Certo, da un Derby ci si aspetta di tutto, è la partita per eccellenza. Ancora di più se questo vale il primo posto in classifica. Però, quanto successo al Piola di Vercelli ha del clamoroso. La Juventus, nel primo tempo, affonda. Va sotto 3-1 e mostra fragilità difensive già viste nel corso della stagione. Nella ripresa, complici i cambi di Montero, i bianconeri cambiano atteggiamento e ribaltano la partita. Sugli scudi, ancora, la connessione Turco-Yildiz che regalano il primato in classifica alla Juve.- Fa buona guardia, ma nel 3-1 è mal posizionato e si fa beffare da una parabola alta- Come quando infuria la tempesta fuori e gli infissi in casa sono di pessima qualità. Corre per metterci una pezza, evitare che vento e pioggia entrino, ma viene travolto. Dalla sua parte il Toro trova ampi spazi per far male- Posizionamento sbagliato, marcature fatte male e i granata non perdonano. Al 75' sbaglia clamorosamente su Dell'Aquila che ha l'occasione per chiudere il match, prima della rimonta. Una partita da dimenticare il prima possibile.- Nel suo piede e nella sua qualità la Juventus trova una via di fuga dal pressing granata. Un difensore con le caratteristiche del trequartista che è gelido nel segnare un rigore dove la palla è di quelle zuppe di fango, pesantissima- Nell'azione dell'1 a 0 rimane a guardare l'esterno granata che ha tutto il tempo di prendere la mira e mettere in mezzo. Rimedia parzialmente sul 2 a 1- Nell'azione del 2-0 si fa anticipare e perde un pallone sanguinoso. Tanti contrasti persi, una bella imbucata per Turco (Dal 46'- Muscoli e qualità per cambiare volto al match e porre fine allo strapotere granata in mezzo al campo)- Pure lui finisce travolto dalla maggior fisicità e temperamento dei centrocampisti avversari, migliora nella ripresa come tutta la squadra- Corre da una parte all'altra quasi a voler risvegliare i compagni con le sue giocate, con i suoi spunti. Colleziona occasioni pericolose senza riuscire a trovare la via del gol che avrebbe meritato (Dall'80' STRIJDONCK sv)- Fermo del traffico a Vercelli, il motorino rimane nel garage. Non riesce ad accelerare ed é pigro nei ripiegamenti difensivi (Dal 58'- Dà una mano alla fase offensiva bianconera)- Primo tempo anonimo, ma la testa del campione si vede anche da queste cose. Nella ripresa é dominante, assist e rigore guadagnato: la rimonta porta la sua firma- Tra i più attesi, arriva in ritardo alla cena di gala. Appare ancora come un corpo esterno rispetto al resto della squadra (Dal 58'- Eccolo! Il più chiacchierato, il più atteso. Una doppietta che colora la Mole di bianconero e che accende ancora una volta i riflettori su di lui. Micidiale)- La cambia con i cambi, il suo apporto dalla panchina é fondamentale. Non si possono sottovalutare, però, ancora una volta, le enormi lacune difensive viste nel primo tempo. Alla fine - fino alla fine -, una vittoria pesantissima che regala il primato