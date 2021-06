di Marco Amato, inviato a Volpiano

La Juventus Primavera vince 1 a 0 contro il Torino il Derby della Mole di Primavera 1. Una prestazione determinata, quello che ci vuole in una stracittadina. Prova maiuscola di tutto il reparto difensivo.



GAROFANI 8 - Impreciso in un intervento nel primo tempo, si riprende con gli interessi nel secondo quando salva più volte il vantaggio con degli interventi miracolosi. La Juve ha in casa il numero 1 del futuro



LEO 6.5 - Insieme a Mulazzi è una spina nel fianco sinistro del Toro, in fase difensiva è invalicabile



DE WINTER 7.5 - In coppia con Nzouango sfoderano una prestazione alla Chiellini-Bonucci



NZOUANGO 7.5 - Come sopra: insuperabili!



NTENDA 6 - Bene dietro, manca un po' in spinta ma il lavoro da fare dietro è logorante



MULAZZI 7.5 - Arriva sul fondo con la puntualità di un treno giapponese, dai suoi piedi nascono diverse occasioni pericolose, non ultimo l'assist per Iling



TURICCHIA 6.5 - I suoi break a centrocampo sono preziosi per ribaltare l'azione e ripartire in contropiede



MIRETTI 6 - I centrocampisti granata non gli lasciano spazio, questo lo costringe a qualche imprecisione di troppo. Non mancano, però, lampi di genio e verticalizzazioni che tagliano tutto il campo (Dall' 83' OMIC s.v. - Contribuisce a costruire la diga nel mezzo)



ILING 7 - I suoi strappi mettono in difficoltà la difesa granata, il gol è prova di potenza e precisione (Dall'83' COTTER s.v. - Prova a dare profondità alla squadra)



SEKULOV 6 - Corre tanto, dà una mano alla squadra in ripiegamento, meno lucido in fase avanzata (Dall'89' BONETTI s.v. - Pochi minuti, in area rischia di combinare un disastro in favore dei granata)



CHIBOZO 5 - Pesano come macigni, nell'economia del match, i due gol divorati nel primo tempo (Dal 61' SOULE 6 - Parte bene trovando spazio tra le linee, poi viene pressoché annullato)



All. BONATTI 7 - Anche quando non gioca perfettamente, dimostra di aver costruito una squadra che sa soffrire e lottare: maturità!