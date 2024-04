Come riflette La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane la condizione di Dusanè cresciuta sensibilmente. L'attaccante serbo dellasi è fatto apprezzare non solo in zona gol, ma anche sulla trequarti con un buon lavoro di collegamento. Nel derby di questa sera contro il Torino, quindi, Alessandrocercherà di anticiparlo e di non farlo entrare in partita, cosa che non è riuscita ad Alessioin Coppa Italia e a Nikolanella sfida di campionato contro la Fiorentina. Se Vlahovic smista bene il pallone, del resto, poi gli inserimenti possono essere pericolosi.