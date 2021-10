Il vento gira. Così come quel pallone di. Docile, dolce, un bacio al palo ed è tripudio nel settore ospiti: ha vinto la Juve, il Derby della Mole.. Non meritandolo fino in fondo, ma facendolo suo con lo stesso spirito visto con il Chelsea: senza mollare, anche quando le gambe sembravano spente e il pareggio il risultato più giusto. La scossa è arrivata dalla panchina con Kulusevski, tutto il resto è stata una prova di forza in una notte che segna ancora di più il 'prima' e il 'dopo' marcato dalla rimonta di La Spezia.Segnali, ordini e disordini. Ma soprattutto vittoria. La Juve è di nuovo una forza. Una forza bruta. Col tempo si affinerà, intanto porta a casa punti sporchi: non voleva altro, Max