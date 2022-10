. E l'atmosfera allo Stadio Olimpico è caldissima. Sugli spalti, negli istanti precedenti il fischio d'inizio, i tifosi granata si sono fatti sentire e "vedere" con un lungo striscione che recitava così: "C'è una bandiera che sventola ancora il suo colore e il più bello che c'è. La birra in mano, il granata nel cuore, perchései tutto per me". Immediata la risposta del popolo: "Torino solo noi". La serata, insomma, promette fin da ora grandi emozioni.