Non è mai una partita come le altre, il. E non lo è nemmeno questa volta, perché laè nel pieno del momento forse più difficile dell'ultimo decennio, in una crisi di prestazioni e di risultati dalla quale è necessario uscire il prima possibile, per non perdere ulteriore terreno sulle rivali in campionato. Conta solo vincere, quindi, contro ildi Ivan Juric, che i bianconeri di Massimilianoaffrontano oggi nella gara valida per la decima giornata di Serie A. Come ha sottolineato il capitano Leonardo Bonucci, anche questa volta la stracittadina può rappresentare un vero e proprio spartiacque della stagione, nel bene e nel male. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico alle 18.00.Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukić, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Radonjić; VlašićSzczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean