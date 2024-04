L'ex bianconero Davideha parlato ai microfoni de La Stampa del derby tra, che ha vissuto tantissime volte - una cinquantina - nel periodo delle giovanili. "Tra i giovani i match con il Toro erano ancora forse più sentiti anche perché erano gli anni di Marchisio, Giovinco, Venitucci e di là Acquafresca ed Ogbonna", il suo racconto. "C’era grande rispetto ma il derby si doveva vincere, e basta. Ricordo un gol in Primavera contro i granata: era la Juve di Chiarenza e feci un gol simile a quello dicontro la Fiorentina, un pallonetto al volo su un lungo spiovente dalla difesa, una delle mie reti più belle".E tornando al presente: "Per oggi vedo grande equilibrio, la partita non è scontata e poi, e lo dico da tecnico, sta facendo un lavoro straordinario: il Toro è una squadra fisica, intraprendente anche in trasferta e può fare risultato con chiunque. La Juve ha iniziato benissimo, ora però è un po’ in calo e i valori si sono equiparati. Nel Toro mi piace tantissimo Ricci mentre nella Juve dico che l’uomo del match potrebbe essereche vorrà fare bene da ex".