Come raccontato da Goal.com, il Torino continua a lavorare per Mandragora. I granata offrono 8 milioni complessivamente per il giocatore attualmente della Juventus. Scaduta l'opzione di riscatto, il Toro deve tornare a trattare con la Juve, che valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro. I bianconeri pertanto non si sono fermati davanti all'unica proposta - al ribasso - fatta da Cairo, anzi: hanno rilanciato, sondando anche il mercato attorno al giocatore di Napoli.



La Juve ha ribadito la necessità di alzare l'offerta e nelle ultime ore potrebbe muoversi qualcosa.