Nel momento peggiore, arriva il derby. La Juventus - in ritiro punitivo dopo l’umiliazione patita dal Maccabi Haifa - ha obbligatoriamente bisogno di punti in classifica per ripartire dopo quella che è stata verosimilmente la settimana peggiore dell’intera era Andrea Agnelli. Se la sconfitta in Israele significa infatti eliminazione quasi aritmetica dalla Champions, il k.o. con il Milan rischia di compromettere anche il percorso in campionato, con la vetta già distante 10 punti.Toro, per i bookies te la giochi (quasi) alla pari. - I bianconeri sperano di ripartire come successe nella stagione 2015-2016, quando proprio con il Torino iniziò la rimonta, grazie a un gol in pieno recupero di Cuadrado. Ma i granata non vogliono recitare il ruolo della vittima sacrificale, dopo aver ritrovato ossigeno grazie al pari in extremis l’Empoli, arrivato grazie a Lukic.Per Betclic il Toro ha opportunità di vittoria: l’1 è infatti dato a 3.08 (3.05 su Snai), con il successo della Juve che è a 2.47 (2.40 per Sisal).Il pareggio è invece dato a 3.22 (3.20 su Sisal).Vlahovic per la ripartenza? - Nonostante il periodo di difficoltà evidente, è Dusan Vlahovic il più accreditato per far saltare il banco all’Olimpico Grande Torino. Il gol del serbo è infatti dato a 2.75 (come su Sisal), quota leggermente più bassa da quella che Betclic riserva a Milik, 3 (la stessa quota su Snai). In casa Torino, un bis di Lukic è dato a 8 (7.50 su Sisal), mentre una griffe di Cuadrado, come successe sette anni fa, parte da 7 (6 su Snai).