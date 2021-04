2









Messa alle spalle la sosta delle nazionali e tutte le polemiche relative al festino a casa McKennie, per la Juventus è tornato il momento di scendere di nuovo in campo. Il campionato riprende dalla 29a giornata, da cerchiare in rosso il derby contro il Toro che mai come quest'anno diventa importantissimo. La vittoria è fondamentale per salvare il salvabile da una stagione negativa e probabilmente senza scudetto. Andrea Pirlo sa che la sua conferma passa da risultati e oggi pomeriggio - fischio d'inizio alle 18 - non vuole sbagliare. L'unico dubbio dell'allenatore riguarda la presenza di Danilo, che da quanto ci risulta, al momento, dovrebbe accomodarsi in panchina. La partita sarà visibile in diretta dalle 18 su Dazn e potete seguire tutti gli aggiornamenti qui sul nostro sito.



Sfoglia la gallery per vedere le probabili formazioni di Torino-Juve