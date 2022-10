Decima giornata di campionato. Laaffronterà ilin trasferta nel primo derby stagionale, una gara che non ammetterà passi falsi per le due squadre, reduci da momenti certamente non esaltanti. La Juve arriva da due ko di fila tra Milan e Maccabi: ha pregiudicato la corsa al primo posto e naturalmente il passaggio agli ottavi di Champions League. Ora la speranza è quella di recuperare terreno, dopo un ritiro di due giorni molto discusso.- Il match sarà visibile su DAZN alle 18, con ampio pre partita. La partita, inoltre, sarà in diretta testuale su IlBianconero.com con pre e post partita video sul nostro canale Youtube.Juric non avrà a disposizione Sanabria e Pellegri, per Allegri out Di Maria e De Sciglio, oltre a Pogba e chiesa. Scorri nella gallery dedicata per le probabili formazioni della partita.