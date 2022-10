Serviva una partita rognosa e la Juve si è sentita automaticamente a proprio agio: non avendo più la fluidità tecnica d'un tempo, ha affrontato il Toro da Toro. E l'ha portata a casa. Uno a zero. Con gol da centravanti di fiuto di Vlahovic.No, non è stata una prestazione sontuosa: a tratti han giocato granata, per altri ha dominato la squadra di Allegri. Costruita per rigare dritto e non certamente per esaltarsi palla al piede. Che stavolta però ha portato a termine il proprio compito nella maniera più pragmatica di tutte.E' tornato il corto muso, persino un po' di cortomusismo. E' tornato l'Allegri arrabbiato e paterno (con Kean). E se una partita non fa primavera, la sensazione è che almeno sia sbocciato un gruppo. Unito, compatto, abbracciato nella sua interezza al momento del gol.