Citando i Pink Floyd: restiamo uniti, cadiamo se siamo divisi.E che la stessa Juventus possa contare su poco altro, se non sul ritrovarsi almeno dal punto di vista mentale e di cuore. Tant'è: sono arrivati tre punti, li ha regalati Vlahovic con la zampata dallo 0-1 che manda in crisi netta i granata, fa respirare tutto l'ambiente bianconero. Allegri in primis.Ma che partita è stata? Molto. A tratti pure molto, di sicuro molto significativa, anche per quanto (non) si è visto in campo, lontano dalle telecamere...