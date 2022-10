La Juve vince 1-0 contro il Torino e di prende tre punti fondamentali. Ecco le pagelle di Juan Cuadrado sulla gara di ieri sera:Tuttosport - CUADRADO 5 - Il peggiore tra i bianconeri: errori tecnici a ripetizione cui si aggiungono le difficoltà sull’avversario diretto. Al 19’ si accascia a terra per un problema al ginocchio destro che non gli impedisce due minuti più tardi di riprendere il posto sulla fascia destra bianconera. Ha il merito di battere il corner che porta allo 0-1.Corriere dello Sport - Cuadrado 5,5 - Se si accende la lampadina ri esce anche a rendersi pericoloso, ma per la maggior parte del tempo la luce resta spenta e sbaglia ancora tanto.Gazzetta dello Sport - Cuadrado 6 - Il corner del gol fa la storia del match, ma serve a redimere tanti errori precedenti: palle perse, passaggi sbagliati e spinta relativa. Da tempo non si vede il vero Juan.