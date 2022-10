La Juve vince 1-0 contro il Torino e di prende tre punti fondamentali. Ecco le pagelle di Max Allegri sulla gara di ieri sera:Tuttosport - ALLEGRI 6.5 Inizia con la difesa a 3, poi da metà primo tempo passa a 4. Una lettura che premia la Juve: dopo una convincente mezz’ora iniziale i granata faticano da matti a creare pericoli. Sorpassa temporaneamente l’Inter, oggi impegnata in casa contro la Salernitana.Corriere dello Sport - Allegri (all.) 6,5 - Partita da vincere, in un modo o nell’altro. Ci riesce, guardando le occasioni create e non solo, anche meritatamente. Per uscire dalla crisi servirà molto di più, però a un certo punto si è vista una squadra che ha avuto di nuovo un cuore in grado di battere.Gazzetta dello Sport - Allegri 6.5 Tira fuori dal ritiro una squadra impaurita all'inizio che si scioglie nella ripresa e va a meritarsi la vittoria. Ha messo in campo una squadra con la testa a posto. Il resto, forse, verrà.