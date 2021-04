Mandate in archivio le nazionali, è tempo di pensare nuovamente al campionato! La Juventus è impegnata in una... trasferta cittadina all'Olimpico Grande Torino, in un derby contro il Toro da vincere assolutamente, per risollevare le sorti di una stagione deludente rispetto ai trionfi dell'ultimo decennio. Arbitra Michael Fabbri, di Ravenna. Ad assisterlo i guardalinee Filippo Meli e Stefano Alassio, oltre al quarto uomo Juan Luca Sacchi. Il Var è Paolo Silvio Mazzoleni, l'Avar è Giacomo Paganessi.

Qui di seguito tutti gli episodi da moviola del derby Torino-Juve:



42' - Primo ammonito della partita: è Cristian Ansaldi, che trattiene Cuadrado lanciato in contropiede. Cartellino giallo sacrosanto, il terzino della Juve poteva servire Ronaldo in campo aperto

39' - Proteste dei giocatori del Toro per un fallo in ripartenza di Chiesa su Belotti, ma a dire il vero non è neanche sicuro che il giocatore della Juventus abbia toccato il Gallo, che inizia a cadere prima di qualsiasi contatto

27' - Cuadrado prova ad accennare la protesta per un intervento di Ansaldi su di lui, da cui nasce l'azione del gol pari torinista; ma il terzino granata ha preso solo il pallone

15' - Rincon comincia a randellare in mezzo al campo, intervento sulla gamba destra di Bentancur a centrocampo: per ora Fabbri si limita al richiamo verbale per non esacerbare gli animi. Scelta che ci può stare, ma al prossimo fallo...

8' - Proteste del Torino per un tocco col braccio da terra di Matthijs De Ligt dopo una gran chiusura in scivolata su Belotti in area; i granata potrebbero chiedere il rigore non solo per il mani, ma anche per l'intervento in sé e per sé, col Gallo che resta a terra per oltre un minuto.

In ogni caso, il braccio era chiaramente involontario e il tackle di De Ligt molto duro ma pienamente sul pallone.