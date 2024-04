Un buon primo tempo della Juventus contro il Torino, con due grandi chance non sfruttate da Dusan Vlahovic. Non tutti però stanno facendo ciò che chiede Massimiliano Allegri alla squadra. In particolare Filip Kostic che è stato richiamato dallo staff bianconero. Questo il retroscena raccontato da Dazn: "Kostic è l'unico della Juventus che non sta rispettando la posizione, Landucci gli ha detto di stare più alto per tenere Bellanova basso". Una questione quindi prettamente tattica, vedremo se avrà conseguenze sulle scelte di Allegri nel secondo tempo.