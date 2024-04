"Nel primo tempo troppo lenti, meglio nel secondo tempo decisamente. Siamo stati fantastici nella ripresa, abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo dominio importante", il commento di Ivan Juric dopo il pareggio contro la Juventus in conferenza stampa."Aspettavamo una partita con momenti così la partita era già scritta. C’è rammarico, abbiamo creato tanto".Non ti posso rispondere, non stiamo parlando di questo. Ora stiamo lavorando. Sono convinto che la storia del Toro deve lottare per l’Europa. Crescita, miglioramento sono le chiavi. Io sono, ultimamente sopratutto, sono soddisfatto di giocatori e società. C’è armonia e si vede sul campo, ero orgoglioso di essere del Toro. Poi decideremo il futuro a fine stagione".ESPULSIONE «Penso 3 totali quest’anno. Questa volta non ho fatto niente, ho solo detto all’arbitro che poco prima aveva fischiato un fallo uguale dall’altra parte. Giallo a Ricci anche. Non sono contento del metodo usato dell’arbitro».