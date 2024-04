Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus: "Era preparata così, nel primo tempo siamo stati contratti e fantastici nella ripresa che abbiamo dominato. C'è rammarico di non aver vinto. A volte pressano e a volte si abbassano, la partita era chiara. Quando fai un secondo tempo con la Juve, che fatica a salire e a ripartire, c'è rammarico. Nel primo tempo loro hanno avuto le occasioni migliori""Questa volta era davvero inspiegabile...Penso di aver preso tre rossi. Ve lo dico sinceramente: quando faccio stronzate lo dico, oggi no. Ho chiesto perché il fallo su Vanja non era stato fischiato, non credo sia da rosso...Oggi non me lo spiego, così come non mi spiego il giallo su Ricci o a Paro che non dice mai una parola. Non sono contento del metro dell'arbitraggio di oggi"