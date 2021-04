Un dettaglio che non è sfuggito al Corriere della Sera, nel finale di Torino-Juve. Di cosa si parla? Degli ultimi minuti, caotici, del derby: "Un piattone di Chiellini in mezzo all’area e la conseguente capocciata di Ronaldo, convalidata dopo la revisione della Var, servono ad acciuffare il pareggio, ma non risolvono i problemi di fondo di una squadra con una scarsa identità. Negli ultimi minuti caotici, in piedi davanti alla panchina del Toro c’è solo Nicola che guida i suoi. Davanti a quella della Juve ci sono Pirlo, Baronio, il terzo portiere Pinsoglio e stavolta anche Tudor: quando subentra il comitato di salute pubblica non è un gran segnale".