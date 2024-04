"Proveranno a sminuirlo in tutti i modi ildi Torino, magari ricordando che una volta valeva lo scudetto e c’erano uomini veri in campo "e non come ora...", ma contro la nostalgia oggi c’è una qualificazione in Europa che condisce il derby": è un estratto dell'editoriale di Guidosulle colonne di Tuttosport, in vista della stracittadina di questa sera. Il direttore del quotidiano prosegue così: "Era un po’ che la partita non valeva qualcosa di concreto per entrambe le squadre. Questo pomeriggioavranno un motivo in più per vincere. Da una parte c’è il sogno di raggiungere la, dall’altra la necessità di blindare la qualificazione alla prossima. La Torino del calcio guarda all’Europa, con la possibilità di portarci due squadre".E ancora: "per la Juventus eper il Toro sono segnali di salute per il calcio della città, che non è più una fucina di talenti, ma deve rinascere intorno ai giovani. Una volta erano una prerogativa granata che aveva una cultura e una tradizione micidiali nell’allevare talenti e guerrieri. Oggi, i giovani sono diventati la specialità della Juventus, che sta fondando la sua rinascita intorno alla ricerca dei campioni prima che siano inaccessibili. È questo il senso delle parole di Johnper consacrare Cristiano Giuntoli".