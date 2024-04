Anche il presidente del Torino, Umberto Cairo, ha commentato il derby pareggiato contro la Juventus: "E' stato un buon derby, solido. Meritavamo tanto nel secondo tempo e peccato per quel colpo di testa nel finale e anche quello di Sanabria, quindi direi bene.". Il numero uno granata si è poi soffermato anche sulla prova di Alessandro Buongiorno: " La prestazione di Buongiorno? Direi che Vlahovic lo ha marcato molto bene. Suo ultimo derby? No no...". Parole riportare da Tmw.