A causa delle diverse restrizioni e della zona rossa vigente in Piemonte, a Torino si è sentita nell'aria un po' meno elettricità rispetto al solito. Il Derby della Mole tra la Juventus e i granata, però, rimane un evento atteso da tutta la città e questo lo si è visto anche ieri. Nella zona sud del capoluogo piemontese, vicino allo stadio Filadelfia, un gruppo di tifosi del Toro si è incontrato per seguire il match in piazza e festeggiare il pari contro la Vecchia Signora con i fuochi d'artificio. Per la squadra di Nicola, infatti, si tratta di un risultato molto importante in chiave lotta per la salvezza.